Freude beim Heinrich-Böll-Gymnasium: Die Schule sicherte sich beim Schülerzeitungswettbewerb der RHEINPFALZ Platz zwei unter den Gymnasien. Mit ihrer „Böllerazzi“ überzeugte die Schule die Jury. Nur das Otfried-von-Weißenburg Gymnasium aus Dahn lag vor der Ludwigshafener Schülerzeitung. Wolfgang Kreilinger, stellvertretender Chefredakteur der RHEINPFALZ, lobte das größte Plus der Schülerzeitung: Die Themenvielfalt. „Ihr spiegelt das Leben in eurer Schule wider“, sagte Kreilinger bei der Preisverleihung am Freitag. Das Böll-Gymnasium bekommt 300 Euro Preisgeld für die Redaktionsarbeit. Unser Bild zeigt die Redaktion: Alegra Zerlin, Maria Lätsch und Darya Eris (von links).