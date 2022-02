Ein Schaden von 18.000 Euro und ein Verletzter sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagabend in der Ludwigshafener Innenstadt. Laut Polizei hat ein 47-jähriger Mannheimer gegen 23.15 Uhr beim Abbiegen von der Heinigstraße in die Bahnhofstraße ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen. Die Ampelanlage war zu dieser Zeit nicht mehr in Betrieb. Bei dem Zusammenstoß wurde ein 19-jähriger Ludwigshafener leicht verletzt. Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten war die Heinigstraße gesperrt.