Ein Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen, 9. September, gegen 9 Uhr auf der Heinigstraße in Ludwigshafen-Mitte ereignet, so die Polizei in einer Mitteilung.

Demnach kollidierte ein 46-jähriger Autofahrer beim Spurwechsel mit dem Fahrzeug eines in gleicher Richtung fahrenden 50-Jährigen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt nach Schätzung der Beamten rund 20.000 Euro. Eines der Autos musste abgeschleppt werden.