An das Hinspiel beim HC Ludwigsburg erinnert sich der TFC Ludwigshafen nicht gern. Aufgrund der Tabellensituation stehen bei den Gastgebern allerdings ganz andere Themen im Fokus.

Der TFC Ludwigshafen trifft in der 1. Regionalliga Süd am Samstag, 17.30 Uhr, in Speyer auf den HC Ludwigsburg. Das weckt Erinnerungen an das Hinspiel vor zwei Monaten. Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel folgten nach Wiederanpfiff Szenen, die TFC-Trainer Robert Willig wie viele Augenzeugen noch nicht vergessen hat: vier Gegentore für den TFC in den ersten fünf Minuten. „So etwas habe ich vorher noch nie erlebt. Anpfiff, Ballverlust, Gegentor. Der Beginn des zweiten Abschnitts war spielentscheidend“, blickt Willig zurück.

Mit drei Punkten aus zehn Spielen steht Ludwigshafen auf dem achten und zugleich letzten Tabellenplatz, hat den Klassenverbleib nun nicht mehr in der eigenen Hand. Inmitten des Abstiegskampfes entsteht gerade der TFC der Zukunft. Mit etlichen Jugendspielern hat der Klub die Abgänge nach Ende der Hallensaison kompensiert.

Neues Mannschaftsgerüst

„Es gilt nun eine gewisse Konstanz zu erhalten. Wir möchten ein Gerüst aufbauen und sind schon in der ligaunabhängigen Kaderplanung für die nächste Saison. Unser Ziel ist es, die vielen Jugendspieler im aktiven Bereich zu integrieren und als gestandene Mannschaft aus der laufenden Runde zu gehen“, formuliert Willig das Ziel. Auch der HC Ludwigsburg weiß noch nicht, in welcher Liga in der Saison 2024/2025 gespielt wird. Mit einem Punkt Rückstand auf den ASV München und die HG Nürnberg kann sich der Verein noch immer Aufstiegshoffnungen machen.

„Wir müssen immer wach sein, das hat uns das Hinspiel mehr als deutlich gemacht. Wir haben uns in den vergangenen Spielen immer mehr Torchancen erspielen können, jedoch lassen wir diese viel zu oft ungenutzt. So auch im Hinspiel. Hier müssen wir noch besser werden“, fordert Willig.

Aufgrund der Langzeitverletzten und einigen krankheitsbedingten Ausfällen droht sich der Kader des TFC am Wochenende selbst aufzustellen. Hinzu kommt eine umständliche Trainingswoche. Aufgrund der Hochwassers ist das Vereinsgelände des TFC gesperrt. Für den Trainingsbetrieb war das Team auf den Platz der TG Worms ausgewichen. Da die Stadt das Zutrittsverbot für den Stadtpark auf der Parkinsel nicht aufhebt, muss der TFC sein Heimspiel am Weiherhof in Speyer austragen.