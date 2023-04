Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Damen der VTV Mundenheim gehen optimistisch in ihr Heimspiel am Samstag in der Handball-Oberliga. Los geht es am Samstag um 17.30 Uhr im Schulzentrum Mundenheim. Zu Gast ist der TV Wörth.

Mit einem Blick auf die Tabelle sieht es nach einer klaren Angelegenheit zu Gunsten der Gastgeberinnen aus. Mit gerade einmal einem Sieg aus den ersten vier Partien stehen die Damen aus Wörth schon früh