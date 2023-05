Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der langjährige Leiter des Südwest-Ressorts der RHEINPFALZ, Rolf Schlicher, stellt sein neues Buch „Potzblitz – die Pfalz!“ am Mittwoch, 15. Februar, um 17 Uhr bei einer Lesung in der Stadtteilbibliothek in Ruchheim vor.

Rolf Schlicher ist ein Vollblutpfälzer. Der Redakteur wurde in Kaiserslautern geboren, wuchs dort auch auf, ehe es über Edenkoben schließlich nach Neustadt ging, wo er nun seit