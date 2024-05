Das Heimatmuseum in Friesenheim sucht begeisterungsfähige Menschen, denen die kulturellen Aufgaben ihres Stadtteils ein Anliegen sind. Für dieses Jahr sind noch zwei Sonderausstellungen geplant.

Als das Museum an Kerwe 1988 eröffnet wurde, staunten die Friesenheimer nicht schlecht über all das, was fleißige Hände da Schönes aufgebaut hatten. Es gab viel Lob von der Stadtspitze,