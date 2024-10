Der Heimatkundliche Arbeitskreis Oggersheim lädt für Mittwoch, 9. Oktober, 19 Uhr, Kolpingheim, Mannheimer Straße 19, zum Vortrag „General Hoche und die schöne Wirthin zu Oggersheim“ ein. Referent ist Helmut Schlieger aus Annweiler.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht eine aus der Geschichtserinnerung weitgehend verschwundene, aber bedeutsame Anekdote eines Augenzeugen über die unmittelbaren Auswirkungen der Französischen Revolution auf unsere Region. Die folgenden Umwälzungen, welche unserer Stadt zu Beginn dieser „neuen Epoche der Weltgeschichte“ (Goethe) tiefgreifende politische und soziale Veränderungen gebracht haben, bilden den zeitgeschichtlichen Hintergrund eines ungewöhnlichen Ereignisses, das am Ende des 18. Jahrhunderts nicht nur in der Kurpfalz verbreitet wurde, heißt es in der Ankündigung.