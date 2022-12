Schöne Bescherung: Ein bislang unbekannter Täter ist der Polizei zufolge am Samstagabend in zwei Wohnungen in Mannheim eingebrochen. Der Täter gelangte zunächst auf die Balkone im dritten Obergeschoss und hebelte dann die Balkontüren auf. In einer Wohnung entwendete der Dieb Schmuck und Bargeld. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf mehr als 32.000 Euro.