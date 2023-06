Im Heidelberger Zoo hat ein ganz besonderer „älterer Herr“ seinen Geburtstag gefeiert. „Der männliche Schimpanse unserer fünfköpfigen Seniorengruppe ist stolze 55 Jahre alt geworden“, teilen die Verantwortlichen mit.

Die Heidelberger Schimpansengruppe habe das insgesamt höchste Durchschnittsalter aller Zoos in Deutschland. „Unser Ziel war es, dass sie trotz ihrer bewegten Biografie, ihren Lebensabend in einer harmonischen Senioren-WG in Heidelberg verbringen können,“ berichtet Zoodirektor Klaus Wünnemann. Denn während Epulu eher behütet aufgewachsen sei, haben die vier Damen eine recht turbulente Lebensgeschichte hinter sich: Sie sind über Umwege nach Heidelberg gekommen und stammen teilweise aus Beschlagnahmungen. „All das sieht man heute immer noch an ihrem Verhalten und der Kommunikation untereinander, aber auch mit uns Pflegern“, berichtet Dominik Winkel, Tierpfleger im Affenrevier. „Die Heidelberger Rentner WG ist also besonders, nicht nur wegen ihres hohen Alters, sondern auch weil sie aufgrund ihrer Historie alle etwas anders ,ticken’ als besser sozialisierte Schimpansengruppen.“

Für einen Schimpansen sei der 55. Geburtstag nicht selbstverständlich, denn in der Wildnis erreichten sie ein Alter von maximal 40 Jahren, in seltenen Fällen auch 50 Jahren. Das aktuelle Geburtstagskind Epulu lebt seit Oktober 2019 im Heidelberger Zoo. Obwohl Schimpansen die am weitesten verbreitete Menschenaffen sind, nähmen ihre Lebensräume und Bestände zusehends ab, weshalb sie auf der Roten Liste bedrohter Tierarten als „stark gefährdet“ geführt werden, teilt der Zoo Heidelberg mit.