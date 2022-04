Auch nach dem 2. April gilt bei allen Veranstaltungen des „Heidelberger Frühling“ weiterhin die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske in Innenräumen, auch während des Konzerts, informiert die Marketingabteilung. Die 3G-Nachweispflicht entfällt ab dem 3. April. Der Heidelberger Frühling folge damit einer Anordnung der Stadt und der Universität Heidelberg, die ihre Räumlichen der Neuen und Alten Universität für eine Vielzahl an Festivalkonzerten öffnet und den Innenhof der Neuen Universität für das Festival-Zentrum zur Verfügung stellt. Die Maskenpflicht gilt auch an allen anderen Spielorten des „Heidelberger Frühling“ und des Programms „Restart“. Der „Heidelberger Frühling“ findet noch bis 24. April mit insgesamt 161 Veranstaltungen an 74 Spielstätten in ganz Heidelberg statt und feiert unter dem Motto „Festspiel“ sein 25-jähriges Bestehen.