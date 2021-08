Es sind noch 40 Tage bis zur Bundestagswahl. Ab Mittwoch kann in Ludwigshafen gewählt werden. Im Rathaus öffnet das Wahlamt. Dort können Briefwahlunterlagen geholt oder in drei Kabinen kann auch gleich der Stimmzettel ausgefüllt werden. Rund 100 000 Menschen in der Stadt sind stimmberechtigt.

Von den Laternenmasten grüßen bereits seit Wochen die Bundestagskandidaten auf Wahlplakaten. So langsam wird es nun ernst. Die Briefwahl beginnt. Wahlberechtigte können einen Antrag auf Briefwahl stellen. Die Stimmzettel und Wahlbenachrichtigungskarten sind am Montag per Lastwagen angeliefert worden, berichtet der Ludwigshafener Wahlamtsleiter Raimund Kniel (54). Ab Mittwoch können im Rathaus im Wahlamt auch die Umschläge mit dem Stimmzettel abgeholt werden oder man macht dort direkt sein Kreuz in einer der drei Wahlkabinen.

Rund 100.000 Menschen sind in der mittlerweile 177.000 Einwohner zählenden Stadt Ludwigshafen wahlberechtigt. Ihre Stimme abgeben dürfen alle Einwohner über 18 Jahre mit einem deutschen Pass. Ludwigshafen zählt zum Wahlkreis 207, zu dem auch Frankenthal und ein Teil des Rhein-Pfalz-Kreises gehört. Zählt man das zusammen, kommt man auf 215.000 Wahlberechtigte. Sie entscheiden mit ihrer Erststimme, welcher der 13 Kandidaten im Wahlkreis direkt in den Bundestag nach Berlin einzieht . Mit der Zweitstimme werden Parteilisten gewählt, die für die Zusammensetzung des Parlaments entscheidend sind. Die Fraktionen im Bundestag bilden dann Koalitionen, wählen den Bundeskanzler oder die Kanzlerin.

Appell zur Briefwahl

Den Ablauf der Bundestagswahl organisiert hier in Ludwigshafen das Wahlamt der Stadtverwaltung. Es befindet sich im ersten Stockwerk des Rathauses. Hier laufen die Fäden zusammen und hier werden auch die Ergebnisse am Abend des 26. Septembers gesammelt.

Die Verwaltung appelliert an die Bürger, wegen der Corona-Pandemie ihre Stimme per Briefwahl abzugeben. So soll das Infektionsrisiko gesenkt und Warteschlangen vor den Wahllokalen vermieden werden. Bei der Landtagswahl im Frühjahr hat das bereits gut geklappt. Mit 35.000 Briefwählern hatten etwa die Hälfte der Wähler per Post gewählt, sagt Wahlamtsleiter Kniel.

Auch Auslandsdeutsche fragen nach

Der 54-Jährige, der auch noch das Bürgerbüro im Rathaus leitet, beschäftigt sich bereits seit Monaten mit der Bundestagswahl. Zunächst ging es darum, ob die Kandidaten die Regularien erfüllen und zur Wahl zugelassen werden können. Kniel leitet in der jetzt beginnenden „heißen Phase“ ein zehnköpfiges Team im Wahlamt, das von 25 Azubis der Verwaltung und Mitarbeitern aus verschiedenen Bereichen unterstützt wird. „Insgesamt 45 Leute sind bei uns ausschließlich mit der Wahl befasst“, sagt Kniel.

Die ersten Nachfragen von Wählern nach Briefwahlunterlagen gibt es bereits. Dabei handelt es sich um Auslandsdeutsche, die zuletzt ihren Wohnsitz in Ludwigshafen hatten. Sie melden sich bei der Verwaltung an ihrem letzten deutschen Wohnort, um die Briefwahlunterlagen an ihre neue Adresse geschickt zu bekommen – etwa, wenn ein BASF-Mitarbeiter von seiner Firma an einen Standort in den USA geschickt wurde. „Das sind etwa 100 Leute, die sich melden“, sagt Kniel, der seit 2011 Wahlen betreut.

Verwaltung wirft Wahlkarten ein

Vor Ort in Ludwigshafen werden die Wahlbenachrichtigungen von Mitarbeitern der Stadt in die Briefkästen der Haushalte eingeworfen und nicht von Postboten. Los geht’s am Freitag. „So verteilt sich das über einen längeren Zeitraum“, sagt Kniel. Andernfalls würden alle Wahlberechtigten auf einen Schlag ihre Benachrichtigung bekommen und das Wahlamt würde mit Briefwahlanträgen überflutet. Wer bis 5. September noch keine Wahlbenachrichtigungskarte hat, sollte sich bei der Stadt melden, Telefon 0621/504-3830 oder per Mail briefwahl@ludwigshafen.de.

Wer seine Stimme am 26. September in einem Wahllokal abgeben möchte, kann dies in den 102 Urnenwahlbezirken im Stadtgebiet tun. Für die Wahl werden 1500 Wahlhelfer benötigt. 1000 Helfer stellt die Verwaltung. Weitere 300 Leute haben sich bereits zur Verfügung gestellt. Wer sich an der Auszählung beteiligen oder auch ein Amt als Schriftführer oder Wahlvorsteher übernehmen möchte, wird gebeten, sich beim Wahlamt per E-Mail an wahlhelfer@ludwigshafen.de oder per Telefon unter 0621/504-2217 oder -3181 zu melden.

Egal ob per Urne oder Brief, ausgezählt werden Stimmzettel erst am Abend der Bundestagswahl ab 18 Uhr. Die Auszählung wird kontrolliert. „Jeder Stimmzettel wird mindestens nach dem Vier-Augen-Prinzip kontrolliert. Da kann sich keiner durchmogeln“, versichert Wahlamtsleiter Kniel.

Zur Sache: Briefwahl

Wahlberechtigte können online auf www.ludwigshafen.de, per E-Mail an briefwahl@ludwigshafen.de oder per Post mit der Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte einen entsprechenden Antrag stellen. Die Briefwahlunterlagen werden dann zugeschickt. Damit die Stimmabgabe gewertet werden kann, müssen Wahlbriefe bis spätestens am Wahltag, 26. September, 18 Uhr im Rathaus eingegangen sein. Die Briefwahlunterlagen können auch noch am Wahltag bis 18 Uhr persönlich im Rathaus abgegeben werden. Wahllokale im Stadtgebiet dürfen keine Briefwahlunterlagen annehmen. Wer seine Briefwahlunterlagen selbst abholen oder gleich vor Ort seine Stimme abgeben will: Das Wahlamt im Rathaus ist montags 13 bis 16 Uhr, dienstags und mittwochs 8 bis 12 und 13 bis 16 Uhr, donnerstags 8 bis 12 und 13 bis 18 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet.