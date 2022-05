Der Plan der Stadtverwaltung, die Fußgängerzonen als verkehrsberuhigte Bereiche wieder für den Verkehr zu öffnen, stößt weiter auf heftige Kritik. Die Grünen im Rat sprechen von einer „Bankrotterklärung“, die Linke meint, dies wäre ein völlig falsches Signal in der Verkehrswende.

„Ludwigshafen als die Stadt, die Fußgängerzonen nicht kann: Diese Bankrotterklärung im Zeichen der Mobilitätswende wollen wir verhindern“, kommentiert Hans-Uwe Daumann von den Grünen im Rat die im Ortsbeirat Nord bekannt gewordenen Vorschläge der Stadtverwaltung. „Die Zunahme unerlaubter Fahrten ist kein Alibi dafür, Fußgängerzonen weiter für den motorisierten Verkehr zu öffnen.“ Gisela Witt, Stadträtin und grüne Fraktionsvorsitzende im Ortsbeirat Nord, sagt: „Die Prinzregentenstraße ist als Fußgängerzone der urbane Raum, den wir in der hochverdichteten Stadt dringend brauchen. Hier findet das öffentliche Leben statt, hier spielen Kinder, unter den Bäumen laden Cafés und Restaurants zum Verweilen ein. Die Anwohner, die eine Einfahrterlaubnis zu ihrem Grundstück haben, sind nicht das Problem. Wir befürworten eine bessere Verkehrsüberwachung, die Öffnung der Fußgängerzone lehnen wir ab.“

Auch die Prinzregentenstraße im Hemshof ist nicht autofrei. Foto: mix

Auch die Linke macht gegen die Vorschläge der Verwaltung mobil: „Der Plan, die Ludwigshafener Fußgängerzonen in der Bismarck- und Prinzregentenstraße aufzulösen, ist das völlig falsche Signal. Denn zum Erreichen der gesetzten Klimaschutzziele gehört die Verkehrswende“, meint Petra Malik, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion im Stadtrat. Vorrangiges Ziel müsse es sein, den Autoverkehr in den Innenstädten zu begrenzen. „Es bedarf eines Umdenkens in der Planungskultur, die statt einer autogerechten Stadt wieder stärker auf Fußgängerfreundlichkeit abzielt“, fordert Malik.

Es gebe zwar Autofahrer, die das Durchfahrtsverbot in den Fußgängerzonen ignorieren, aber die Öffnung der Straßen in verkehrsberuhigte Bereiche werde sicher zu einer Zunahme des Autoverkehrs führen. Die Linke kritisiert außerdem, dass der Ortsbeirat Süd – in dessen Zuständigkeit die Bismarckstraße fällt – von der Verwaltung nicht über die Pläne informiert worden sei.

Zweiradfahrer sind in der Bismarckstraße immer wieder unterwegs. Foto: evo

Bürgerbeteiligung gefordert

Zudem habe die Stadt keine Bürger- und Anwohnerbeteiligung vorgesehen. Die Linke unterstützt den Vorstoß des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) und der Umweltschutzinitiative BUND für eine autoarme und verkehrsberuhigte City. Die Verbände fordern eine Diskussion über das zukünftige Wohnen und die Mobilität im Zentrum. Dem schließt sich auch die Linke an.

Die von Stadt ebenfalls geplante Anhebung der Parkgebühren in der Innenstadt auf drei Euro unterstützen die Grünen. „Die Anhebung ist ein Schritt in die richtige Richtung, dem weitere folgen müssen. Entwicklungskonzepte für den Rad- und Fußverkehr wie für den ÖPNV sind mindestens so wichtig wie die Parkraumbewirtschaftung, um den motorisierten Verkehr zurückzudrängen. Das Ziel muss sein, dass die meisten Wege im Stadtteil per Rad oder zu Fuß angenehmer und schneller zurückzulegen sind, als mit dem eigenen Pkw“, meint Fraktionschef Daumann. Die Innenstadt gehöre in erster Linie denen, die dort leben, einkaufen, arbeiten oder ihre Freizeit verbringen.