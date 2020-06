Unbekannte haben am Samstag in Edigheim und Friesenheim Autos beschädigt. In der Uhlandstraße wurde nachts gegen 3 Uhr der Heckscheibenwischer von einem geparkten Auto abgerissen. Der Schaden beträgt laut Polizei etwa 500 Euro. Zuvor sollen sich Personen lautstark unterhalten haben. In der Nacht zum Sonntag wurde außerdem in der Rheinfeldstraße eine Kanalabdeckung in die Seitenscheibe eines dort geparkten Fahrzeugs geworden. Der Schaden wird in diesem Fall auf etwa 300 Euro geschätzt. In beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter Telefon 0621/963-2222.