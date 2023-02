Der Umweltbereich der Stadt erinnert daran, dass ab März die Vogelbrutzeit beginnt und bis dahin zum Schutz der heimischen Vogelwelt auch in privaten Gärten größere Heckenschnitte abgeschlossen sein müssen. Vom 1. März bis 30. September seien dann an Gehölzen und Hecken als Ausnahme nur noch schonende Form- und Pflegeschnitte erlaubt, um den Zuwachs zu begrenzen oder zurückzunehmen. Die Gartenvögel seien wie alle europäischen Vogelarten besonders geschützt und dürften in der Brutzeit nicht gestört werden. Eine Befreiung von diesem Verbot könne unter Auflagen erteilt werden, wenn ein Schnitt aus dringenden Verkehrssicherheitsgründen in dieser Zeit unumgänglich sei. Bevor Gehölze geschnitten werden, müssten sie immer auf Nester durchgeschaut werden. Grünabfälle könnten bei allen Wertstoffhöfen kostenlos abgegeben werden. Es würden auch Wurzelwerk und Stämme, die dicker als zwölf Zentimeter und maximal 1,50 Meter lang sind, angenommen. Weitere Infos unter Telefon 0621 504-3365 oder -3455 (Grünschnitt).