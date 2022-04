Das Fachgebiet Hebammenwissenschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft ist im März personell verstärkt worden: Michaela Michel-Schuldt wurde auf eine Professur am Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen berufen. Mit ihr habe die Hochschule eine Frau mit großer internationaler Expertise in Lehre und Forschung sowie viel praktischer Erfahrung gewonnen, heißt es in einer Mitteilung.

Auch in Thailand tätig

So hatte Michel-Schuldt als internationale Hebamme beim Malteser Hilfsdienst in Thailand die Leitung der Mutter-Kind-Gesundheitskomponente in zwei Flüchtlingslagern inne und übernahm Lehr- und Beratertätigkeiten für Unicef, die Weltgesundheitsorganisation WHO und die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. „Sie wird unsere noch junge Disziplin weiter voranbringen“, sagt Studiengangleiterin Nina Knape. Michel-Schuldt, Jahrgang 1977, studierte zunächst Ethnologie, Philosophie und Pädagogik, bevor sie 2003 ihre Ausbildung zur Hebamme an der Universität Gießen abschloss. Danach sammelte sie weltweit Erfahrungen bei Forschungsaufenthalten. Michel-Schuldt ist vor allem im dualen Bachelorstudiengang Hebammenwissenschaft tätig und zugleich in den Masterstudiengang Innovative Versorgungspraxis Pflege/Hebammenwesen eingebunden.