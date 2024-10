Der Endspurt zu den Jubiläumskonzerten des Gospelchors „Heaven’s Gate“ läuft. Der Chor feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. Und will sein Publikum mit zwei besonderen Konzerten begeistern.

Das „Ah“ hat es so in sich. So ein kleiner Laut und doch so schwer. Dirigent Luca Rodriguez nimmt es eben sehr genau. Jeder Ton soll perfekt sein. Also muss zuerst der Bass ran. Dann alle noch mal den Takt 37, wo sich irgendwo auch noch eine Quinte versteckt. „Das ist es“, meint Luca Rodriguez zufrieden. Jetzt sitzt der Song „How deep is your love“.

Nun sind die beiden Solistenduos dran. Jede Stimme ist doppelt besetzt, falls einer der Sänger am Konzerttag ausfällt. Die vier verzaubern ihre Sangeskollegen derart, dass der Chor seinen Einsatz verpasst. Großes Gelächter. Spaß muss auch sein. Also noch mal. Wieder strahlt der Dirigent über die Leistung seines Chors, die Solisten bekommen begeisterten Applaus.

Wenn Sänger zu Schauspielern werden

Je zwei Jubiläumskonzerte im Cineplex in Neustadt und in der Paul-Gerhardt-Kirche in Rheingönheim stehen an und im Geburtstagsjahr wurde eine ganz neue Idee geboren: Alle Lieder sind in eine Rahmenstory verpackt. Es ist das eigene Musical „Bluebird“ entstanden. Die Solisten schauspielern sogar. Es geht um Träume, Hoffnungen und das Ausbrechen aus dem Alltagstrott. Ein Drehbuch mit 45 Seiten ist entstanden. Schauspiel-Proben, Gesangsproben und Solisten-Proben wurden notwendig, um das Projekt zu stemmen. Alle sind voll engagiert, nehmen teil am Probenwochenende und am Stimmbildungsseminar.

Gefeiert hat der Chor in diesem Jahr den großen Geburtstag schon mit einer internen Sommerparty als Jubiläumsfest. „Wir haben viel gesungen, getanzt, haben mit Fotos und alten Plakaten auf die vergangenen 25 Jahre zurückgeblickt“, erzählt die Vorsitzende Anne Balbach. Von Anfang an seien nicht nur Gospels, sondern auch Musicals gesungen worden. Inzwischen sei das Repertoire peppiger und moderner geworden. „Dem Namen ,Gospel- und Musicalensemble‘ bleiben wir dabei immer noch treu“, betont Anne Balbach.

„Amazing Grace“ als Favorit

Heute hat der Chor 60 Mitglieder, führte zeitweise eine Warteliste für Neueinsteiger. Beim zehnjährigen Bestehen seien es noch 20 Sänger gewesen. Die Kutten von damals werden nicht mehr getragen und das Programm wird nicht mehr in Gospel und weltliche Songs aufgeteilt. Und auch ganz traditionelle Spirituals wie „Go down Moses“ stehen nicht mehr obligatorisch im Programmheft. „Wir haben letztes Jahr eine Umfrage gemacht und der Gewinner war ,Amazing Grace‘. Wenn es das Publikum wünscht, singen wir auch gerne einen Klassiker“, sagt Balbach.

Termin

Die Konzerte in der Rheingönheimer Paul-Gerhardt-Kirche finden am Samstag, 9. November, um 19 Uhr und am Sonntag, 10. November, um 17 Uhr statt. Karte kosten 18 Euro regulär und 14 Euro ermäßigt. Sie werden ab Samstag, 5. Oktober, bei Schreibwaren Cirulli, Hauptstraße 163, und Hofladen Fischer, Hauptstraße 135, verkauft und sind online buchbar mit VVK Gebühr. Im Netz: www.heavensgate-ev.de.