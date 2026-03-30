Altrip rechnet 2026 mit Defiziten, hält die Hebesätze aber konstant. Millionen fließen in Kita Sausewind und das Edith-Stein-Haus.

Die Zahlen im Haushaltsplan sind nicht rosig, die Schulden steigen. Doch die Ortsgemeinde Altrip investiert in Zukunftsprojekte und verzichtet auf mögliche Steuereinnahmen.

Der Ergebnishaushalt, vergleichbar mit einer Gewinn- und Verlustrechnung, weist für 2026 ein Minus von 658.433 Euro aus. Etwas besser fällt der Finanzhaushalt aus, in dem alle Ein- und Auszahlungen verbucht werden. Hier bleibt laut Plan am Jahresende ein Defizit von 86.900 Euro.

Hinzu kommen Investitionen in Höhe von rund 4,46 Millionen Euro, von denen knapp 2,13 Millionen Euro durch Einnahmen gedeckt sind. Unterm Strich bleibt ein Minus von rund 2,33 Millionen Euro, das über Kredite finanziert werden muss. Insgesamt sind für 2026 Kredite in Höhe von 9,64 Millionen Euro vorgesehen.

Wofür gibt die Gemeinde Geld aus?

Zwei Projekte sind besonders kostenintensiv: der Neubau der Kita Sausewind mit einer letzten Rate von 1,68 Millionen Euro sowie die Sanierung des Edith-Stein-Hauses mit 1,8 Millionen Euro. Für Letzteres gibt es allerdings eine Bundesförderung in Höhe von 868.900 Euro, zudem soll ein Teil des Sondervermögens Infrastruktur genutzt werden. Für den Kita-Bau erhält die Gemeinde 1,18 Millionen Euro Zuschuss.

Weitere 322.500 Euro fließen in Kitas und Schulen, rund 250.000 Euro in den Straßenausbau. Für Restarbeiten am Reginozentrum sind 80.000 Euro eingeplant. Zudem stehen 150.000 Euro für Bebauungspläne im Haushalt.

Für Personal gibt die Ortsgemeinde rund 4,69 Millionen Euro aus – über eine halbe Million Euro mehr als im Vorjahr. Grund sind eine gestiegene Stellenzahl (von 60,66 auf 65,02) sowie Tarifsteigerungen.

Der größte Ausgabeposten sind Umlagen, die die Gemeinde nicht beeinflussen kann: knapp 2,77 Millionen Euro an die Verbandsgemeinde Rheinauen und 4,37 Millionen Euro an den Rhein-Pfalz-Kreis.

Angesichts der angespannten Lage hätte die Gemeinde die Hebesätze erhöhen können, zumal durch die Grundsteuerreform Einnahmen von 115.000 Euro fehlen. CDU, FWG und SPD lehnten dies jedoch ab, da die Sätze erst vor drei Jahren erhöht worden waren. Nur die Grünen sprachen sich dafür aus.

Die Hebesätze bleiben damit unverändert: Grundsteuer A bei 345 Prozent, Grundsteuer B bei 465 Prozent und Gewerbesteuer bei 380 Prozent.

Was sagen die Fraktionen?

Alexander Klauer (FWG) bezeichnete die Finanzlage als „alles andere als blendend“. Die Investitionen seien notwendig, auch wenn die Kreditaufnahme die Zukunft belaste. Positiv bewertete er die interkommunale Zusammenarbeit, etwa bei der Anschaffung einer Sandreinigungsmaschine mit Neuhofen. Viel Spielraum bleibe angesichts von 7,1 Millionen Euro Umlagen nicht.

Markus Hofacker (SPD) sagte: „Wir verzichten heute auf notwendige Mehreinnahmen, sind gleichzeitig durch Umlagen stark gebunden und setzen zusätzlich auf unsichere einmalige Einnahmen in frühestens drei bis vier Jahren.“ Gemeint ist der geplante Verkauf gemeindeeigener Grundstücke im Neubaugebiet „Am Horren“.

CDU-Sprecher Maik Krause verwies ebenfalls auf die Neubaugebiete. Nur wer klar für „Am Horren“ stimme, könne Steuererhöhungen vermeiden. Zwei Baugebiete gleichzeitig zu erschließen, könne sich die Gemeinde nicht leisten. Zudem forderte er eine Auswertung der Fahrgastzahlen der Kleinbuslinie 98, deren zusätzliche Fahrten die Gemeinde mit 16.000 Euro jährlich finanziert.

Imke Krüger (Grüne) verlas die Haushaltsrede ihrer Fraktionskollegin Sonja Birkenmyer. Die Grünen begrüßten die Investitionen in die Infrastruktur und die geplante Beschattung und Begrünung des Ludwigsplatzes. Zudem solle Altrip attraktiver für Radfahrer und Fußgänger werden, ein Carsharing-Angebot etabliert und Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept umgesetzt werden.

Die Haushaltssatzung wurde mit 18 Ja-Stimmen, vier Nein-Stimmen und einer Enthaltung beschlossen.