Kaum hat Andreas Schwarz (SPD) dem Stadtrat den neuen Doppelhaushalt samt Schuldenanstieg auf 1,6 Milliarden Euro bis Ende 2022 vorgestellt, schon wird der Ludwigshafener Kämmerer von den Fraktionen gelobt.

Das ist sicher ungewöhnlich. Schwarz muss in den ersten Reaktionen auf seine Haushaltsrede vom Montag nicht etwa herbe Kritik einstecken, sondern bekommt Unterstützung. Die AfD hat seinen Appell ans Land bekräftigt, dass die Mainzer Regierung der Stadt mehr Geld zur Verfügung stellen muss.

Noch etwas ungewöhnlicher ist die Reaktion der Fraktion Grünes Forum und Piraten. Sie hat gleich am Anfang von Schwarz’ Rede genau zugehört. Da hat der Kämmerer die Fraktionen spezifisch auf eine Excel-Tabelle hingewiesen, die die Haushaltsanalyse erleichtere. Denn mit Unterstützung des Stadtcontrollings sei es gelungen, den Fraktionen ein Instrument an die Hand zu geben, um schnell per Mausklick die aktuellen Zahlen mit denen aus den Vorjahren zu vergleichen.

„Ergebnis ist beachtenswert“

Vor allem Heinz Zell von der Piratenpartei, der mit dem Grünen Forum eine Fraktion bildet, freut sich über die neuen Funktionen. Denn diese Möglichkeiten habe er schon vor fünf Jahren beantragt und vor wenigen Wochen entsprechend nachgehakt. Diese Erleichterungen seien wichtig, damit die Stadträte die relative knappe Beratungszeit nutzen könnten, um das fast 1400 Seiten umfassende Zahlenwerk durchzuarbeiten und zu hinterfragen. Zell lobt die Transparenz, die hier „quasi spielerisch und visuell aufbereitet“ hergestellt werde. Er betont: „Das Ergebnis ist beachtenswert.“ Nur wer die Zahlen einordnen könne, könne sich vernünftig zu konkreten Projekten äußern.