Ein fehlerhaftes Landes-Tool hat der Verbandsgemeinde in den vergangenen zwei Jahren rund vier Millionen Euro weniger Umlage eingebracht. Das rächt sich im neuen Haushalt.

Für den Doppelhaushalt 2026/27 muss die Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim Kredite in Millionenhöhe aufnehmen. Das liegt nicht nur an den hohen Investitionen, sondern auch an einem Rechenfehler. Die Verbandsgemeindeumlage sei im Landesgesetz geregelt, erklärt Kämmerer Dominik Wellstein. Nach einer Neuregelung dieses Gesetzes, konnte die VG nicht auf Erfahrungswerte zurückgreifen. Das Land stellte eine Software zur Verfügung, um die erwarteten Steuereinnahmen zu schätzen – aber diese Software habe nicht zwischen Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden unterschieden. Dadurch sei man bei der Festlegung der Umlage von Steuereinnahmen ausgegangen, die es nie gab, und erhob 2024/25 zu wenig Verbandsgemeindeumlage – jeweils etwa zwei Millionen Euro. Die liquiden Mittel sind in der Folge nun fast aufgebraucht.

Der Umlagesatz lag in diesen beiden Jahren bei 27,76 und 30,32 Prozent. Für 2026 und 2027 steigt er auf 36,45 und 37,62 Prozent – bleibt aber unter dem Satz von 2022/23 (39,61 Prozent). „Wenn wir alle Wünsche aus den Ortsgemeinden hätten umsetzen wollen, hätten wir bei 42 oder 43 Prozent gelegen“, betont Stefan Veth (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde, in seiner Haushaltsrede. Dass das Sondervermögen an die VG und nicht die Ortsgemeinden fließt, dämpft die Steigerung des Umlagesatzes.

Feuerwehr, Schulen, Jugendhaus: Die größten Projekte

Der Ergebnishaushalt ist nahezu ausgeglichen: Bei einem Finanzvolumen von circa 12,7 Millionen Euro auf der Einnahme- sowie der Ausgabenseite steht für 2026 ein Minus von 17.000 Euro. 2027 ist es bei 13,1 Millionen Euro ein Minus von 15.000 Euro.

Gleichzeitig plant die VG ein umfangreiches Investitionsprogramm von rund 18 Millionen Euro. Dafür sollen Kredite über 6,3 und 11,2 Millionen Euro aufgenommen werden. Der Schuldenstand würde damit auf etwa 18 Millionen Euro steigen – nach 16 Jahren ohne neue Kredite, wie Veth betont.

Größter Investitionsposten ist die Feuerwehr: knapp sieben Millionen Euro, die unter anderem für den Neubau des Gerätehauses in Gronau und einen Anbau in Dannstadt-Schauernheim ausgegeben werden sollen. Für Sanierung und Umbau des Anwesens an der Deidesheimer Straße (D1) fallen voraussichtlich Kosten in Höhe von 3,1 Millionen Euro an. Hier soll ein Mehrgenerationenprojekt enstehen. Bei der Kurpfalzschule in Dannstadt-Schauernheim werden 2,1 Millionen Euro fällig, etwa für Brandschutz und die energetische Sanierung. Für die Grundschule Hochdorf-Assenheim sind es 1,6 Millionen Euro, unter anderem um mehr Platz zu schaffen für die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Betreuung.

Personal bleibt größter Kostenblock

Neben den Investitionen fallen die laufenden Aufgaben an. Rund die Hälfte des Ergebnishaushalts entfällt auf Personal – 6,5 Millionen Euro im Jahr 2026. Sparen lasse sich hier kaum, sagt Veth: In einem leergefegten Arbeitsmarkt müsse die VG ein guter Arbeitgeber sein. Einigkeit herrschte im Rat, dass eine auch personell gut aufgestellte Verwaltung unerlässlich sei.

In der anschließenden Haushaltsdebatte verlasen die einzelnen Fraktionen ihre Reden. Für die CDU sprach Christopher Diehl, der sich zunächst bei Bürgermeister Stefan Veth für dessen 16-jährige Amtszeit bedankte, die nun endet. Der Haushalt sei ein Signal, dass die VG mutig investiere und Verantwortung nicht in die Zukunft verlagere. Die Investitionen in Feuerwehr, Schulen und Jugendarbeit seien ein klares Bekenntnis zur Jugend und zum Ehrenamt. „Die jetzigen Investitionen verringern die Umlagen der Zukunft“, so Diehl.

SPD mahnt Sparsamkeit und Priorisierung an

SPD-Fraktionsvorsitzender Uwe Schölles betonte die Notwendigkeit sparsamer Haushaltsführung. Positiv hob er die Mittel für Jugend-, Senioren- und Kulturarbeit sowie die verlässliche Finanzierung der Feuerwehr hervor. Kritik äußerte er am schleppenden Fortschritt beim Bauhof und an den steigenden Kosten des Projekts D1, das ohne Förderperspektive in seinem Umfang ernsthaft geprüft werden müsse. Die geplante Verschuldung von rund 18 Millionen Euro sei eine erhebliche Belastung. Eine realistischere Planung und Priorisierung wäre aus Sicht der SPD nötig gewesen.

Auch Britta Heidger (FDP) mahnte einen verantwortungsvollen Umgang mit der VG-Umlage an, da diese direkt in die Haushalte der Ortsgemeinden eingreife. Das Sondervermögen müsse in den nächsten Haushalten auch wieder an die Ortsgemeinden zurückfließen. Die Investitionen seien richtig, weil sie den Bürgern unmittelbar zugutekämen. Bund und Land müssten die Kommunen jedoch stärker unterstützen.

Haushalt einstimmig beschlossen

Ralf Klein (Grüne) sprach von einem Spannungsfeld zwischen Pflichtaufgaben und Zukunftsinvestitionen. Die politische Handschrift zeige sich bei den freiwilligen Leistungen. Klimaschutz und Klimafolgenanpassung sollten aus Sicht der Grünen stärker berücksichtigt werden. Positiv bewertete Klein, dass Vorschläge aus den Fraktionen aufgenommen wurden – wenn auch manchmal nicht mutig genug.

Der Haupt- und Finanzausschuss hatte bereits eine Beschlussempfehlung ausgesprochen. Und so wurde der Haushalt letztendlich ohne Gegenstimme angenommen. Jetzt muss der Haushalt im nächsten Schritt noch von der Kommunalaufsicht des Rhein-Pfalz-Kreises genehmigt werden.