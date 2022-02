Mit einem offenen Brief wendet sich die freie Kulturszene in Ludwigshafen an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), die Stadt und die Landtagsfraktionen. Ihre Forderung: An der Kultur soll nicht weiter gespart werden.

Hintergrund ist die Nicht-Genehmigung des vom Ludwigshafener Stadtrat beschlossenen städtischen Haushalts 2022 durch die ADD. Bis ein neuer Etat beschlossen und genehmigt ist, sollen städtische und freie Träger unter anderem von Kultureinrichtungen ihr Angebot einschränken. Dagegen protestieren die Absender. Sie fürchten einen „schweren Schaden“ für die Kulturlandschaft in der Stadt.

Die Nicht-Freigabe des Kulturbudgets bedeute, „dass sämtliche Förderzusagen des Kulturbüros der Stadt Ludwigshafen erneut nur ,unter Vorbehalt’ gemacht werden können“, schreiben die Autoren. Zu ihnen gehören die Musiker Erwin Ditzner und Olaf Schönborn, Bernhard Dropmann vom Prinzregenten-Theater, Jana Franze-Feldmann vom Kunstverein, Gabriele Twardawa und Robert Skrobich vom Adrem-Jugendtheater, der Gründungsdirektor des Ernst-Bloch-Zentrums, Klaus Kufeld, und die bildenden Künstler Sue Mandewirth, Sonja Scherer und Armin Liebscher.

Existenznot nach zwei Jahren Pandemie

„Nach zwei Jahren der Pandemie, die schon viele Künstler, Kulturvereine und -institutionen in Existenznot gebracht haben, folgt nun der nächste Schlag“, heißt es. Keiner könne es sich nach zwei Jahren Pandemie leisten, eine Veranstaltung zu planen, finanziell in Vorleistung zu gehen und zu riskieren, dass die unter Vorbehalt gewährten Zuschüsse letztlich nicht ausgezahlt werden. „Zwei Jahre lang hat die Politik die Wichtigkeit der Kulturszene immer wieder betont und sie auch mit einer Vielzahl von Programmen und viel Geld vor dem völligen Zusammenbruch versucht zu bewahren“, schreiben die Künstler. „Aber genau jetzt, wo viele für die einzelnen Künstler wichtigen Landes-Förderprogramme ausgelaufen sind, soll die Stadt ihren Haushalt auch im Bereich der Kultur einkürzen.“ Auch die Mittel des Kulturbüros drohten durch die Einsparauflagen stark beschnitten zu werden. Das würde dazu führen, dass Veranstaltungen in Kooperation mit der freien Szene finanziell nicht mehr gesichert seien.