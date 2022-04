Wird der am Montagabend im Stadtrat verabschiedete Haushaltsentwurf für 2022 in seiner überarbeiteten Form von der Finanzaufsicht ADD genehmigt? Finanzdezernent Andreas Schwarz (SPD) rechnet „noch im Laufe des Monats Mai“ mit ersten Reaktionen der Landesbehörde. „Wir stellen nach dem Beschluss gerade die Haushaltsunterlagen mit den Änderungen von der Einbringung bis zur Sitzung des Stadtrats fertig und senden diese umgehend zur Kommunalaufsicht nach Trier. Die ADD hat uns eine zügige Prüfung des Antrags auf Genehmigung versprochen“, sagte der Kämmerer am Mittwoch auf Anfrage.

Was die ADD fordert

Den Mitte Dezember vom Stadtrat verabschiedeten Etat hatte die ADD nicht genehmigt. Sie forderte die Reduzierung des Defizits, das inzwischen von 115 auf 59 Millionen Euro gesenkt wurde, und eine deutliche Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B – von 420 auf 540 Prozentpunkte. Der Stadtrat beschloss am Montag mit knapper Mehrheit (32:26 Stimmen) einen Hebesatz von 525 Prozentpunkten.