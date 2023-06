Die SPD-Stadtratsfraktion reagiert erleichtert auf die mit Auflagen erteilte Genehmigung des Haushalts für 2023. „Es ist gut für Ludwigshafen, dass die haushaltsfreie Zeit endlich vorbei und die finanzielle Handlungsfähigkeit im gegebenen Rahmen zurück ist. Es freut mich insbesondere für das sozial-gesellschaftliche und kulturelle Leben in unserer Stadt, dass die Zuschüsse für Sportvereine, Kulturinitiativen und Sozialverbände jetzt ausbezahlt werden dürfen. Bedeutend ist die Genehmigung aber auch für dringend notwendige Investitionen in die Infrastruktur, vor allem auch in Kitas und Schulen“, sagt Partei- und Fraktionsvorsitzender David Guthier. „Gleichzeitig zeigt das auch, wie wichtig es für unsere Stadt war, dass vor allem die beiden großen Fraktionen SPD und CDU in einer sehr komplizierten Situation im März bereit waren, Verantwortung zu übernehmen. Es ging uns immer darum, einen genehmigungsfähigen Haushalt auf den Weg zu bringen, aber auch klar zu machen, dass es rote Linien, wie zum Beispiel das ,Sleep Inn’ oder die Stadtteilbibliotheken gibt“, ergänzt seine Stellvertreterin Julia May.

Es bleibt schwierig

„Für 2024 erwarten wir, dass die finanzielle Situation aufgrund der Rahmenbedingungen, wie der hohen Inflation, Tarifsteigerungen oder dem ergebniswirksamen Wegfall von alleine rund 21 Millionen Euro aus dem kommunalen Entschuldungsfonds noch schwieriger wird. Umso mehr gilt es, die konstruktiven Gespräche in der Haushaltskonsolidierungskommission fortzusetzen und zu konkrete Ergebnissen zu kommen, um die Weichen frühzeitig zu richtig zu stellen“, so Guthier und May im Hinblick auf das Haushaltsverfahren für 2024. Das aktuelle Defizit im Etat beträgt rund 31 Millionen Euro, die Gesamtverschuldung knapp 1,5 Milliarden Euro.

