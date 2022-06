Die Finanzaufsicht des Landes (ADD) hat den defizitären Haushalt der Stadt Ludwigshafen unter Auflagen genehmigt. Das hat Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) am Dienstagabend mitgeteilt.

Die Genehmigung des Etats ermöglicht, dass wichtige Investitionen in der Stadt Ludwigshafen im laufenden Haushaltsjahr getätigt werden können. Die ADD-Auflagen deckeln die Ausgaben für sogenannte freiwilligen Leistungen auf 32 Millionen Euro – darunter fallen beispielsweise Zuschüsse für Kulturschaffende und Sportvereine. Durch die Haushaltsgenehmigung ist die Verwaltung nun in der Lage, die für dieses Jahr vorgesehenen Förderungen an Vereine und Kulturschaffende auszuzahlen. Denn der Deckel von 32 Millionen Euro bleibt unverändert zum Vorjahr.

Gleichwohl spricht die Finanzaufsichtsbehörde von einer besorgniserregenden Lage in Ludwigshafen und verlangt von der Stadtverwaltung, eine Überschuldung mit allen ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu vermeiden, zitiert der Kämmerer aus dem Genehmigungsschreiben. Zum Jahresende wird die Gesamtverschuldung der Stadt bei 1,6 Milliarden Euro liegen.

Stadt soll beim Personal sparen

Die ADD erkenne aber an, dass es ein strukturelles Defizit gebe, so Schwarz. Gemeint ist damit die Kluft zwischen Pflichtausgaben der Stadt und der Finanzausstattung aus Steuermitteln dafür, etwa im Sozialen Bereich. Die Finanzaufpasser forderten von der Verwaltung, auch den Personalbereich bei den weiteren Sparbemühungen einzubeziehen. Rund 4000 Menschen arbeiten derzeit im „Konzern“ Stadt. Anerkannt worden sei, dass die Stadt die Grundsteuer erhöhen werde, um die Einnahmesituation zu verbessern. Die Steuererhöhung soll 7,8 Millionen Euro zusätzliche Einnahmen bringen.

„Wieder handlungsfähig“

„Die Stadt Ludwigshafen ist mit Inkraftsetzen der Haushaltssatzung am Montag, 27. Juni, im Rahmen der von der Haushaltsgenehmigung gesetzten Grenzen wieder handlungsfähig“, sagt Kämmerer Schwarz. Langfristig ergebe sich durch einen Sparkurs und einer gesetzlich neu geregelten Landesfinanzausstattung sowie einer teilweisen Altschuldenübernahme die Perspektive für einen ausgeglichenen Haushalt, betont er. Die Genehmigung für den Haushalt 2022 dauerte in diesem Jahr bis zur Jahresmitte, da die Aufsichtsbehörde den ursprünglich vom Stadtrat verabschiedeten Etat nicht genehmigen wollte. Daraufhin musste ein neues Zahlenwerk erstellt werden, das nach erbittertem Streit um Steuererhöhungen mit knapper Mehrheit verabschiedet wurde.