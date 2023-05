„Die Stadtgesellschaft muss Profil und Zähne zeigen.“ Das fordert FWG-Vorsitzender Markus Sandmann, nachdem durchgesickert ist, dass die Finanzaufsicht ADD den Ludwigshafener Etatentwurf 2023 trotz großer Einsparungen wohl erneut nicht genehmigen wird.

Die Landesregierung habe die Zeichen der Zeit nicht gehört und lebe in einer Blase, kritisiert Sandmann. Während sich das Land noch Anfang 2022 mit einem Milliardenüberschuss medial gefeiert habe, nehme man den Oberzentren jegliche Grundlage zur Selbstverwaltung. Der von der Stadtratsfraktion „Bürger für LU“ geforderte Rücktritt von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und Kämmerer Andreas Schwarz (beide SPD) sei „realitätsfremd“. Genauso „realitätsfern“ stuft Sandmann die Forderung nach weiteren Sparrunden des Landes ein. In den vergangenen Monaten sei ein neuer Haushalt für Ludwigshafen mit sehr starken Einschnitten erarbeitet worden. Da habe sich gezeigt, wie effektiv die unterschiedlichen Fraktionen im Stadtrat zusammenarbeiten können. Für viele Bürger und eine Vielzahl von Stadträten sei klar: Wenn die Kommunalaufsicht den vorgelegten Haushalt nicht genehmige, dann werde Ludwigshafen in allen Bereichen des gemeinschaftlichen Lebens vollständig in die Knie gezwungen. Weitere Sparrunden würden massiv den Bereich Bildung, Jugend und Soziales treffen. „Wir müssen dem Land jetzt gegenüber Zähne zeigen und uns unserer Kraft bewusst werden“, betont Sandmann. Bei einem weiterem Einknicken würde sich der Sanierungsstau in Schulen und im Kita-Bereich verschärfen.

Auf Hochstraße Süd konzentrieren

Stattdessen schlägt die FWG eine Bürgerkarte vor, um Eintrittspreise in Kultur- und Sporteinrichtungen zu ermöglichen, die Prüfung zur Nutzung der Bausubstanz des ehemaligen Rathaus-Centers für den Verwaltungssitz der Zukunft mit der Nutzung des Rathausturms als Energiequelle sowie die Fokussierung auf die Hochstraße Süd. Die Nordtrasse werde nicht benötigt. „Bis zum finanzierbaren Abriss könnte sie gesperrt bleiben. Die Helmut-Kohl-Allee wird in dieser üppigen Dimension nicht benötigt und nicht gebaut.“

Der Etatplan für 2023 weist aktuell ein Defizit von 31 Millionen Euro aus, ursprünglich betrug es 98 Millionen Euro – ein Fehlbetrag, den die ADD nicht akzeptierte, den ersten Entwurf im November kassierte und weitere Einsparungen forderte. Diese wurden Mitte März vom Stadtrat beschlossen – auf Basis eines Sparpakets von SPD und CDU.