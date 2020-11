Mit großer Ernsthaftigkeit hat am Montagnachmittag der Hauptausschuss seine zweitägige Haushaltsberatung begonnen. Für die Kommunalpolitiker ist die Diskussion über die Zahlen des Doppelhaushalts 2021/22 eine besondere Herausforderung. Aus Corona-Sicherheitsgründen tagt das Gremium im Konzertsaal des Pfalzbaus. Außerdem möchten alle die Sitzungszeit möglichst begrenzen, um nicht zu lange mit zu vielen Menschen in einem Raum zu sein.

Am Dienstag geht’s weiter

Der Ausschuss stimmte daher einstimmig dem Vorschlag von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) zu: Demnach ging es am Montag nur um Fragen. Am Dienstag wird es politischer: Dann wird über die Anträge der Fraktionen gesprochen. Gefordert werden unter anderem zusätzliche Ausgaben für Bäume sowie für Kultur und Sport. Eingangs hatte Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) erläutert, dass sich an der grundsätzlichen Problematik seit der Haushaltseinbringung im Oktober nichts geändert habe. Somit plant er für 2021 mit einem Defizit in Höhe von 88 Millionen Euro und für 2022 mit einem Minus von 121 Millionen Euro.

Freiwillige Leistungen als Herausforderung

Eine große Herausforderung sieht Schwarz im Bereich der freiwilligen Leistungen, mit denen die Stadt Kultur, Sport und Soziales finanziert. Die Kommunalaufsicht habe diesen Bereich wegen des hohen Schuldenstands auf 46,2 Millionen Euro gedeckelt. Für 2020 habe es zwar ein Plus von 2,3 Millionen Euro gegeben. Aber nur für Sonderausgaben wegen der Corona-Pandemie, so Schwarz. Spannend ist seine Aussage deshalb, da sich die Anträge der Fraktionen auf die freiwilligen Leistungen beziehen. Es dürfte also spannende Debatten geben.