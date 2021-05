„Wir könnten ja einfach mal was Gutes tun.“ Diesen Gedanken hatten einige Köpfe einer Hausgemeinschaft in Süd in diesem Corona-Winter und sammelten eine schöne Summe für den Neubau des St. Marienkrankenhauses. Über die Aktion freut sich nicht nur die Klinik in der Gartenstadt. Auch die Bewohner der fünf Mehrfamilienhäuser spüren einen positiven Effekt.

Die Idee, in der Hausgemeinschaft Spenden für den Neubau des Marienkrankenhauses zu sammeln, hatte ursprünglich der Hausmeister der Anlage im Maler- und Musikerviertel in Süd. Er sei durch einen Flyer darauf aufmerksam geworden, dass in der Gartenstadt gerade für rund 55 Millionen Euro ein neues Krankenhausgebäude errichtet wird und dass dafür noch ein stolzer Batzen Geld fehlt, erzählt Bewohnerin Helga Scharnagl. „Dann haben wir das einfach gemacht.“

Einige Bewohner seien mit der Spendenbüchse von Tür zu Tür gezogen und hätten die Nachbarn in den insgesamt 80 Wohneinheiten auf das Projekt aufmerksam gemacht. Am Ende seien so 800 Euro zusammengekommen, berichtet Scharnagl erfreut. Außerdem habe sich an den Wohnungstüren mancher nette Plausch ergeben. „Das war richtig gut für die Nachbarschaft.“

Zwei Millionen Euro fehlen noch

Am Marienkrankenhaus wird, wie berichtet, bis zum Jahr 2022 ein neues Bauteil „G“ errichtet. In dem Gebäude in drei Ebenen sollen neben modernen Operationssälen unter anderem die Palliativstation, die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin und eine moderne Sterilisationseinheit untergebracht werden. Für unheilbar Kranke sollen nach Angaben des Krankenhauses Einzelzimmer mit Wohlfühlatmosphäre geschaffen und Kindern und Eltern soll eine angstfreie Umgebung geboten werden.

„Aber auch wenn das Land Rheinland-Pfalz den größten Teil der Kosten übernimmt und wir nicht unerhebliche Eigenmittel einsetzen, sind wir auf finanzielle Unterstützung von Privatpersonen und Unternehmen angewiesen“, erklärt dazu die Fundraisingbeauftragte Rita Schwahn. Es fehlen vor allem für die Kinderklinik und die Palliativstation rund zwei Millionen Euro. Und die sollen über Spenden finanziert werden.

Noch Fragen?

Nähere Informationen zur Spendenkampagne des Marienkrankenhauses gibt es im Netz unter www-st-marien-will-wachsen.de. Die Fundraisingbeauftragte Rita Schwahn ist unter Telefon 0621/57024245 zu erreichen.