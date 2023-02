Die Feuerwehr ist am Donnerstag gegen 17.20 Uhr zu einem Brand in die Sudermannstraße in Süd gerufen worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte qualmte es aus dem Keller. Eine Erkundung ergab, dass dort abgestellte Gegenstände in Flammen standen. Der Brand war nach weiteren Angaben der Feuerwehr schnell gelöscht. Es musste allerdings umfangreich entraucht werden. Die Bewohner des fünfgeschossigen Gebäudes hatten ihre Wohnungen bereits vor Eintreffen der Wehr verlassen. Die Brandursache steht noch nicht fest. Der Einsatz war um 18.43 Uhr beendet. Es wurde niemand verletzt. Im Einsatz waren 28 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigshafen mit acht Fahrzeugen, der Rettungsdienst, die Technischen Werke und die Polizei.