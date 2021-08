Nach einem Brand in Oggersheim am späten Freitagabend hat die Kriminalpolizei Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Um 20.38 Uhr wurde die Feuerwehr in die Bertolt-Brecht-Straße gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte qualmte es aus dem ersten Obergeschoss des Hauses. Sofort eingeleitete Löschmaßnahmen verhinderten, dass sich das Feuer im Flurbereich der ersten Etage ausbreitete. Vier Personen wurden vorsorglich dem Rettungsdienst übergeben. Vor Ort gefordert waren neben der Berufsfeuerwehr mit 29 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen der Leitende Notarzt und die Polizei. Während des Einsatzes kam es noch zu einer Tierrettung und einer Notfalltüröffnung.