An einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Oggersheim (Friedrich-Bassimir-Straße) ist am Samstagabend gegen 17.20 Uhr laut Polizei ein Brand ausgebrochen. Er griff in das Wohnungsinnere über. Das Feuer konnte jedoch rechtzeitig durch die Feuerwehr gelöscht werden, sodass niemand verletzt wurde. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0621 963- 23312 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de.