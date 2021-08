Das Feuer am Freitagabend gegen 20.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Oggersheimer Bertolt-Brecht-Straße (wir berichteten) ist laut Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand an einem abgestellten Kinderwagen im Flur ausgebrochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Durch das Feuer im ersten Stock wurden drei Personen leicht verletzt. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht weiter Zeugen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.