Um 20.23 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen am Freitag zu einem Hausbrand in die Kropsburgstraße nach Mundenheim gerufen. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr einen stark verrauchten Treppenraum und mehrere hilfeersuchende Personen an den Fenstern vor. Die Feuerwehr leitete umgehend die Menschenrettung über eine Drehleiter und über die baulichen Zugänge ein. Der Brand im Treppenraum des Gebäudes konnte schnell gelöscht werden. Der Qualm zog sich über mehrere Geschosse, diese durch die Feuerwehr maschinell belüftet wurden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnten die Bewohner unverletzt das Gebäude verlassen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 28 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen, die Polizei, der Leitende Notarzt, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst und die Katastrophenschutzeinheiten Führung und Sanitätsdienst des Katastrophenschutzes Ludwigshafen. Parallel wurde die Feuerwehr alarmiert wegen einer Tierrettung in der Pfingstweide. Das verletzte Tier konnte umgehend zu einem Tierarzt transportiert werden.