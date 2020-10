Ein Hausbewohner hat am Donnerstag einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Laut Polizeibericht hatte der Unbekannte versucht, über die Terrasse in ein Wohnhaus in der Bruchwiesenstraße (West/Mundenheim) einzudringen. Der Hausbewohner hörte verdächtige Geräusche und überraschte den Einbrecher, der daraufhin flüchtete. Der Unbekannte war etwa 1,75 Meter groß, trug eine Brille und war von kräftiger Statur. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.