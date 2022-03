Pat-To Yan ist in dieser Spielzeit der Hausautor des Mannheimer Nationaltheaters. Jetzt hat das Stück des aus Hongkong stammenden Chinesen „Sound Everywhere in the Universe“ (Klang überall im Universum) Premiere.

Eine der Gestalten aus der Privatmythologie Pat-To Yans dürfte Fernsehzuschauer und Internet-Nutzer, wenn sie jetzt tagtäglich mit den Bilder aus dem Ukraine-Krieg konfrontiert sind, unwillkürlich ansprechen. „Der Mann, der Schmerz mitansieht“ heißt eine Figur aus Pat-To Yans Phantasiewelt in dem Stück „A Concise History of Future China“ (Eine kurze Chronik des künftigen China). Mit ihm ist er vor sechs Jahren als erster chinesischer Autor überhaupt auf dem Berliner Stückemarkt mit einem Preis ausgezeichnet worden.

Dritter Teil einer Trilogie

Das Stück bildete aber nur den ersten Teil einer Trilogie mit dem Titel „Posthuman Journey“ (Posthumane Reise), in der es um die Frage geht, was Menschsein heute und in Zukunft bedeutet, insbesondere angesichts der immer größeren Bedeutung, die die Technik im Leben spielt. Posthumanismus nennt sich die Theorie, die die Welt der Zukunft von Cyborgs, Robotern, Computern und sogenannter Künstlicher Intelligenz beherrscht sieht. Kathrin Röggla, erst dieser Tage mit dem Else-Lasker-Schüler-Dramatikpreis ausgezeichnete österreichische Schriftstellerin und seinerzeit in Berlin Jurorin, meinte über „A Concise History of Future China“: „Das Stück widersetzt sich einer linearen narrativen Dramaturgie und arbeitet sehr verdichtet die grausamen Phantasmen einer gegenwärtigen Gesellschaft der Ungleichzeitigkeiten heraus, die zu jedem Rückfall in die Barbarei bereit ist, ob es nun um staatlich organisierten Organraub geht oder um gedungene Mörder.“ Der zweite Teil der Trilogie mit dem Titel „A Posthuman Story“ (Eine posthumane Geschichte) wurde vor einem Jahr am Frankfurter Schauspiel uraufgeführt, der dritte und letzte Teil wird jetzt am Nationaltheater zu sehen sein.

Den Stil, in dem er seine Theaterstücke abfasst – darunter eines mit dem furchterregenden Titel „Happily Ever After Nuclear Explosion“ (Immer noch glücklich nach der Nuklearexplosion) über den Katastrophenfall in einem Atomkraftwerk –, bezeichnet der 46-jährige Autor als magischen Realismus. Unter seinen Vorbildern nennt er den japanischen Schriftsteller Haruki Murakami und den lateinamerikanischen Literaturnobelpreisträger Gabriel Garcia Marquez. In „A Concise History of Future China“ geht es so auch weniger um ein bestimmtes Land, wenn das Stück auch oft Bezug nehme auf chinesische Literatur oder etwa auf Bertolt Brechts „Der gute Mensch von Sezuan“. Auf seine metaphorische und allegorische Darstellungsweise führt er es auch zurück, dass er noch nie Schwierigkeiten mit der chinesischen Zensur bekommen hat: „Einfache Slogans wie ,Befreit Hongkong’ haben es da schwerer.“

Kritik an der Regierung

In seiner Heimatstadt Hongkong arbeitet der Sohn eines Romanschriftstellers, der in London Englische Literatur und Soziologie studiert hat, nicht nur als Stückeschreiber und Regisseur und unterhält sein eigenes Label „Reframe Theatre“, mit dem er schon einmal auf Tournee durch Südkorea, Taiwan und Kanada geht. Er hat auch an den Protesten gegen die politisch-juristische Eingliederung der ehemaligen britischen Kronkolonie in die Volksrepublik China teilgenommen, erlitt dabei Verletzungen am Kopf und durch das von der Polizei eingesetzte Tränengas. Dass die westlichen Nationen es damals an einer entschiedenen Unterstützung der Demokratiebewegung haben mangeln lassen, rechnet er zur „Grausamkeit der Politik“. In einem Aufsatz, den Pat-To Yan im Auftrag des Suhrkamp Verlags nach dem qualvollen Krebstod des in China unter Hausarrest stehenden Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobao geschrieben hat, erklärte er diese „Grausamkeit der Politik“ näher. „Die chinesische Regierung attackiert ununterbrochen die Grundvorstellungen von Menschlichkeit und Zivilisation. Und schlimmer noch, sie setzt dazu an, die Welt durch ihre Wirtschaftsmacht zu erobern“, schrieb er damals und merkte an: „Nach Lius Tod wagte die norwegische Regierung nicht ein Wort zu sagen, um die Lachsexporte nach China nicht zu gefährden.“In „Sound Everywhere in the Universe“ nun geht es um den einzigen Überlebenden einer Katastrophe. Nachdem sein Planet von einem Schwarzen Loch verschluckt worden ist und er seine Geliebte nicht retten konnte, macht sich der auf zu einer gefährlichen Reise durch das All, in der Hoffnung, dass das Schwarze Loch das Verschlungene irgendwo im Universum wieder ausspucken wird. Zu der phantastischen, mit dem buddhistischen Wiedergeburtsglauben unterlegten Erzählung über Gefährdungen der menschlichen Existenz hat sich Pat-To Yan von dem russisch-amerikanischen Science-Fiction-Autor Isaac Asimow anregen lassen. Geschrieben hat er das Stück im September und Oktober in Mannheim, aus dem Englischen übersetzt hat es Ulrike Syha. Regie in dem Stück für sieben Personen führt der Autor selbst.

Schon im Februar hat Pat-To Yan das Libretto zu Malin Bångs Musikstück „The Damned and the Saved“ (Die Verdammten und die Geretteten) geschrieben. Es handelt von einem repressiven System, in dem eine Maschine regiert und eine totalitäre Herrschaft ausübt. Die Koproduktion der Oper und des Schauspiels des Nationaltheaters mit der Münchner Biennale hat am 15. Mai in München, am 16. Juni in Mannheim Premiere. Auch in seinen Mannheimer Stücken kann sich der Zuschauer also darauf einstellen, dass er Schmerz mitansehen muss.

Termin

„Sound Everywhere in the Universe“ hat am Freitag, 25. März, um 20 Uhr im Studio Werkhaus Premiere. Unter der Regie von Pat-To Yan spielen Christoph Bornmüller, Jessica Higgins, Jacques Malan, Sophie Arbeiter, Boris Koneczny, Rocco Brück und Vassilissa Reznikoff.