Der Caritas-Ausschuss der Pfarrgemeinde Hl. Franz von Assisi möchte in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Flüchtlinge Oggersheim die neu eingeschulten ukrainischen Kinder aus dem Café Welcome in Oggersheim mit einer Hausaufgabenhilfe unterstützen. Gesucht werden schnellstmöglich ehrenamtliche Helfer, die aktuell zwei Kinder in der ersten Klasse und jeweils ein Kind in der zweiten, dritten und fünften Klasse unterstützen können. Das Angebot soll zunächst zweimal die Woche gegen 15 Uhr in den Räumen des Pfarrzentrums Adolph Kolping, Mannheimer Straße 19, laufen. Hilfreich wäre es, wenn jemand mit russischen oder ukrainischen Sprachkenntnissen den Start der Hausaufgabenhilfe am Anfang als zusätzlicher Dolmetscher unterstützen könnte.

Kontakt



Über das Pfarrbüro, Telefon 0621 5590982-0 ,oder per E-Mail an pfarramt.lu.hl-franz-von-assisi@bistum-speyer.de. Am Mittwoch, 12. Oktober sollen dann beim „Café Welcome“ während eines Kennenlerntreffens zwischen den Hausaufgabenhelfern und den Kindern und ihren Familien die Details festgelegt werden. Für Fragen stehen Horst Stauder, E-Mail an stauder.kolping@gmx.de, oder Daniel Lessinger, Telefon 0171 3557076, zur bereit.