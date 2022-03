Der Verein „Haus und Grund Ludwigshafen“ unterstützt ausdrücklich die Bemühungen der Stadt, Wohnraum für Flüchtlinge aus der Ukraine bereitzustellen. Das teilt der Vorsitzende Karlheinz Glogger mit. Bereits während der Flüchtlingskrise 2015 hätten eine Reihe von Mitgliedern von „Haus und Grund“ Wohnraum zur bereitgestellt, indem sie direkt an Flüchtlinge vermietet oder entsprechende Mietverträge mit der Stadt abgeschlossen hätten, so Glogger. „Der Verein fordert seine Mitglieder auf, sich auch jetzt solidarisch mit den Flüchtlingen aus der Ukraine zu zeigen, und bittet ausdrücklich darum, wo immer Wohnungen leer stehen oder leer werden, sie Geflüchteten zur Verfügung zu stellen beziehungsweise sich mit der Stadtverwaltung in Verbindung zu setzen.“ Nähere Infos im Netz: www.haus-und-grund-ludwigshafen.de. Dort sind die Kontaktdaten der Stadt mit allen Infos verlinkt.