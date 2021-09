1040 Wohnhäuser stehen in der Stadt leer – das hat die Verwaltung im Bauausschuss berichtet. Was das „über die Wohnungssituation in Ludwigshafen aussagen soll, erschließt sich uns nicht“, sagt Karlheinz Glogger, Vorsitzender bei Haus und Grund Ludwigshafen.

Schließlich handele es sich bei den genannten Wohngebäuden wohl überwiegend um leerstehende Einfamilienhäuser, sagt Glogger. Es sei bekannt, dass die Anzahl der vermieteten Einfamilienhäuser in Ludwigshafen sehr gering ist. Wenn sehr wenige überhaupt vermietet werden, „dann sind 1000 leerstehende Einfamilienhäuser in Ludwigshafen nichts, was für die Wohnungssituation in Ludwigshafen von Bedeutung wäre“. Die Stadt hatte bei ihrer Analyse Adressen verwendet, an denen niemand gemeldet ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ein- oder Zweifamilienhaus komplett leersteht und damit in die Erhebung einfließt, ist größer, als bei einem Haus mit mehr Parteien.

Einfamilienhäuser nicht oft vermietet

Laut Glogger sollte es nicht verwundern, dass Einfamilienhäuser nicht oft vermietet werden, da „die erzielbaren Mieten in der Regel in keinem vernünftigen Verhältnis zum Wert der Immobilie stehen“. „Was den Aufwand für eine solche Analyse, wie sie die Stadt jetzt vorgelegt hat, rechtfertigen könnte, ist deshalb nicht zu erkennen.“ Wichtiger wäre seiner Meinung nach eine Untersuchung über die tatsächliche Anzahl leerstehender Wohnungen.

Einfamilienhäuser stünden oft leer, weil sie vom Eigentümer – etwa einem Erben oder einer Erbengemeinschaft – nicht selbst genutzt werden können und ein Verkauf erst nach einiger Zeit möglich ist. „Für diese Zeit das Haus zu vermieten, scheuen viele Eigentümer, weil Wohnungsmietverträge auf bestimmte Zeit nicht mehr möglich sind und der Verkauf eines Hauses keinen Kündigungsgrund darstellt“, ergänzt der Rechtsanwalt.