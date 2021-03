In der Nacht auf Mittwoch ist im Keller eines Ludwigshafener Einfamilienhauses im Stadtteil Rheingönheim ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr konnten sich die Bewohner selbst in Sicherheit bringen. Eine Person hat bei Löschversuchen Verbrennungen an den Unterarmen erlitten. Bei zwei Erwachsenen und zwei Kindern bestand der Verdacht, dass sie Rauchgas eingeatmet hatten. Sie wurden vom Rettungsdienst untersucht. Außerdem brachte die Feuerwehr zwei Hunde in Sicherheit, die sich auf dem Balkon des Hauses befanden.

Laut Feuerwehr ist das Gebäude nach der starken Rauchentwicklung derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner kamen in der Nacht bei Bekannten unter. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 28 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Polizei.