50.000 Euro Sachschaden hat laut Polizei am Mittwoch kurz vor 23 Uhr ein Hausbrand in der Innenstadt (Wörthstraße) angerichtet. Eine 32-Jährige kochte auf einer Gasplatte auf ihrem Balkon im vierten Stock des Mehrfamilienhauses. Nachdem sich das Öl im Topf entzündete, griff das Feuer auf die Hausfassade und das Dachgebälk über. Ein 30-jähriger Nachbar versuchte, das Feuer zu löschen und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Das Haus wurde geräumt. Die Feuerwehr löschte den Brand. In der Brandwohnung befanden sich neben der 32-Jährigen ihr Ehemann und vier Kinder. Verletzt wurde niemand. Alle Wohnungen waren nach den Löscharbeiten weiterhin bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.