In der Richard-Wagner-Straße in der Südlichen Innenstadt ist am Donnerstagnachmittag in einem Einfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei stand kurz nach 15 Uhr der Dachstuhl des Hauses in Flammen. Die Qualmwolke war weithin zu sehen. Die Feuerwehr ist im Einsatz, um den Brand zu löschen. Laut Polizei ist bisher nicht bekannt, ob es Verletzte gegeben hat. Die Bewohner des Hauses befänden sich im Freien. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften sei vor Ort. Wir berichten weiter.