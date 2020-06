Karlheinz Glogger vom Verein Haus & Grund, der die Interessen der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer vertritt, kann nicht nachvollziehen, warum die Mietpreisbremse des Landes nun auf Ludwigshafen erweitert wird. In der 21 Seiten starken Begründung der Verordnung finde er keinen Satz, die erklärt, warum die Mietpreisbremse um fünf Jahre verlängert und sogar auf Ludwigshafen ausgedehnt wird. Glogger vermisst insbesondere Informationen über die Auswirkungen der Mietpreisbremse in Trier, Mainz, Landau und Speyer, wo sie bereits gilt. Der Rechtsanwalt plädiert stattdessen dafür, „mit Anreizen dafür zu sorgen, dass mehr Wohnungen gebaut werden und dadurch der Mietwohnungsmarkt entlastet wird“. Stattdessen gebe es mehr Bürokratie. Dies schrecke „Bauwillige vom Mietwohnungsbau ab“, warnt Glogger. Die Aussage der Politik, die Bremse gelte nicht für Neubauten, hält er nicht für tragfähig: „Weil niemand sicher sein kann, wie lange das so bleibt.“ Glogger: „Was eine Mietpreisbremse soll, wenn in Ludwigshafen eine Durchschnittsmiete von 6,85 Euro pro Quadratmeter gezahlt wird, während die Durchschnittsmiete in Mannheim über acht und in Heidelberg über neun Euro liegt, bleibt das Geheimnis der in Mainz Regierenden.“