Ludwigshafen hat seit Anfang März ein weiteres „Haus der Familie“. Neben dem Mehrgenerationenhaus der Diakonie trägt jetzt auch der Verein „Familie in Bewegung“ in der Rheinallee 3 in Süd den Titel. Landesweit gibt es mehr als 50 „Häuser der Familie“.

Für die Gründung des Hauses erhält der Verein vom Landesfamilienministerium eine Förderung in Höhe von 11.000 Euro. „Durch diese Anerkennung hat unser Verein jetzt mehr Möglichkeiten, seine Angebote zu erweitern, um Familien bedarfsgerecht zu unterstützen und zu stärken. Das ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg in die Zukunft“, betont Beate Eisensteck, Vorsitzende und Geschäftsführerin von „Familie in Bewegung“.

Man wolle ein Ort der Begegnung und des Austausches werden, erklärt sie weiter. Zukünftig möchte man im neuen „Haus der Familie“ die Netzwerkpartner bündeln, Behörden, Institutionen und Vereine an einem Ort zusammenbringen, um Familien umfassend zu beraten und zu begleiten, sagt die Vorsitzende. Niederschwellige und für alle Familienformen offene Angebote sollen mit den Mitteln umgesetzt werden. Ein Familiencafé, interkulturelle Krabbel- und Musikgruppen sowie Beratung für Alleinerziehende nennt sie als Beispiele.

„Viel Energie“

Coronabedingt musste sich der Vorstand einiges einfallen lassen. So fand die Eröffnungsveranstaltung mit Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) kürzlich ebenso digital statt wie seit Monaten auch nahezu das komplette Programm des 445 Mitglieder starken Vereins. „Wir haben viel Energie und Zeit investiert, um als ,Haus der Familie’ anerkannt zu werden und das in einer Zeit, in der vieles, was ein ,Haus der Familie’ ausmacht, nur eingeschränkt möglich ist“, erklärt Eisensteck.

Insgesamt fördert das Ministerium mehr als 100 Familieninstitutionen in Rheinland-Pfalz mit fast zwei Millionen Euro pro Jahr. Neben den „Häusern der Familie“ zählen auch Familienbildungsstätten, Familienzentren und Lokale Bündnisse dazu.