Das Haus der Diakonie in Ludwigshafen sowie das daran angeschlossene Mehrgenerationenhaus und das Haus der Familie ziehen um. Wie das Diakonische Werk der evangelischen Kirche der Pfalz mitteilt, bleibt der alte Standort in der Falkenstraße ( Hemshof) ab Montag, 21. Oktober, dauerhaft geschlossen.

Die neuen Räumlichkeiten in der Turmstraße (West) werden demnach ab Montag, 11. November, für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Vom Umzug betroffen sind alle Beratungsstellen des Diakonischen Werks in Ludwigshafen sowie die Angebote des angegliederten Mehrgenerationenhauses und des Hauses der Familie. Wer bis 11. November mit der Sozial- und Lebensberatung, der Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberatung, der Suchtberatung, dem Migrationsdienst, der Interventionsstelle oder dem Psychosozialen Zentrum Kontakt aufnehmen möchte, kann das über die bekannten Telefonnummern oder E-Mail-Adressen tun. Die Erreichbarkeit der Beratungskräfte sei auch während des Umzugs sichergestellt. Für längere Bearbeitungszeiten der Anfragen bittet das Diakonische Werk um Verständnis. Nach der Eröffnung der neuen Räumlichkeiten im Untergeschoss und Erdgeschoss des Gebäudes in der Turmstraße 10 sollen die Angebote wieder in gewohntem Umfang zur Verfügung stehen.