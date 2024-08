Seit geraumer Zeit werden in die städtischen Unterkünfte in der Wachtenburg- und Kropsburgstraße in Mundenheim vermehrt ukrainische Flüchtlinge eingewiesen. Nach Angaben von Uwe Frey, Sozialarbeiter im Quartiersbüro im Haus der Begegnung der Ökumenischen Fördergemeinschaft, hat die Einrichtung darauf reagiert und bietet den Geflüchteten seit einigen Wochen Unterstützung durch die Ukrainerin Olena Fedijal an. Sie selbst sei Flüchtling und habe die Räumlichkeiten des Haus der Begegnung bei einem ukrainischen Kulturabend kennengelernt, sagt Frey. Fedijal bietet grundsätzlich mittwochs von 10 bis 12 Uhr Beratung in ukrainischer Sprache an. Bei Bedarf kann mittwochs im Anschluss auch an die kostenlose Rechtsberatung für Bedürftige verwiesen werden (mit Begleitung). Donnerstags lädt Fedijal zu einem offenen Treff von 14 bis 16 Uhr mit Themenschwerpunkten wie Wohnungssuche oder Aufenthaltstitel ein. Nähere Infos gibt es per E-Mail an hdb@foerdergemeinschaft.de und unter Telefon 0621 63718923.