Angesichts der hohen Belastung der Krankenhäuser durch Covid-19-Patienten rufen Hausärzte in Ludwigshafen die Bürger dazu auf, sich noch gegen Influenza (Grippe) impfen zu lassen. Andreas Werling, niedergelassener Arzt in Süd und Vorstandsmitglied des Ludwigshafener Ärztenetzwerks Golu, weiß aus Rücksprache mit Medizinern in Kliniken, dass dort die ersten Influenza-Patienten stationär betreut werden müssen. „Diese zusätzliche Belastung können die Krankenhäuser während der Corona-Pandemie aber nicht gebrauchen. Daher empfehlen wir dringend die Influenza-Impfung. Diese Impfung ist wichtig, damit die Kliniken nicht noch mehr Patienten aufnehmen müssen“, sagt Werling. Die Bürger sollten sich bei ihrem Hausarzt erkundigen. Es gebe wieder genügend Impfstoffe.