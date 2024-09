„Enfant terrible“, „Agent Provocateur“ oder einfach nur ein fehlgeleitetes Schaf? Ganz egal: Er ist wieder da, der berufsmäßige Unruhestifter Julien Ferrat. 3504 Mannheimer haben ihm nach vier Jahren Abwesenheit für „Die Mannheimer“ nun wieder ins Stadtparlament verholfen. Selber schuld, wem das nicht passt. Und getreu seiner Devise „Langweilig wird es mir nicht“, sorgt Ferrat jetzt mit einem Artikel samt Nacktfoto im „Amtsblatt“ wieder für Wirbel.

Im jüngsten Amtsblatt der Stadt lässt der 33-Jährige für die Politik fast alle Hüllen fallen. Die arme Redaktion, die solche Wortbeiträge der Parteien gewissermaßen von Amts wegen abdrucken muss, sieht sich zu einer Klarstellung genötigt. „Wir weisen darauf hin, dass die Fragen nicht von der Redaktion gestellt wurden“, heißt es und außerdem seien die Politiker für ihre Beiträge selbst verantwortlich.

Und was für Fragen hat sich Ferrat selbst gestellt und beantwortet? Es geht um „Kommunalsex“, was immer das auch sein mag. Seine Definition: „Sex in kommunalen Einrichtungen ist, glaube ich, ein Fetisch, den fast jeder Stadtrat hat.“ Und er schreibt über den ehemaligen OB Peter Kurz. Mit dem hatte Ferrat ziemlich Zoff wegen eines Video-Clips. In einem recht schlichten Rap wirbt er vor sieben Jahren dafür, auch bei widrigen Umständen und gegen den Willen der Eltern nicht abzutreiben. Der Volksvertreter stellt damals eine „zensierte“ und eine „unzensierte“ Version ins Netz. Eine enthält Details zur Abtreibung. Ferrat verrät: Ein Strafverfahren, das Kurz gegen ihn einleitet, hat noch immer Folgen. Der Stadtrat muss Sozialstunden im Altersheim leisten.

Und was hat der bunte Vogel neben seinem entblößten Revuekörper Substanzielles zur Arbeit eines Stadtparlamentariers zu bieten? Nix Ernstzunehmendes. Aber seinen Ratskollegen geht er aus alter Gewohnheit noch einmal verbal an die Wäsche: „Viele Stadträte nehmen sich sehr ernst, liefern aber nur sehr wenig.“ Er weiß, wovon er spricht.