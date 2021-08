Damit die Hochstraße Nord (B 44) bis zu ihrem Abriss weiter von Autos befahren werden kann, werden Abschnitte der Hochstraße regelmäßig auf Schäden untersucht, wie die Stadt mitteilt. Für die diesjährige Hauptprüfung wird an den Sonntagen 15. und 22. August ein Brückenuntersichtgerät eingesetzt. Dafür müssen die Fahrbahnen der B 44 zeitweise auf eine Fahrspur verengt werden. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Auffahrt Heinigstraße und dem Bruchwiesenknoten.

Arbeiten an zwei Sonntagen

Am 15. August werden laut Stadt alle Bauwerke über den elektrifizierten DB-Gleisen untersucht. Dabei muss die Auffahrt Heinigstraße in Fahrtrichtung Bad Dürkheim kurzzeitig gesperrt werden. Am 22. August werden alle restlichen Bauwerke im gleichen Streckenabschnitt über den nichtelektrifizierten Gleisen der DB (Güterbahnhof) geprüft. Auch hier müssen die Fahrbahnen in jeder Fahrtrichtung auf eine Spur verengt werden.

Blick unter rote Netze

Die Mitarbeiter des beauftragten Gutachterbüros werden bei den Untersuchungen auch unter die roten Netze schauen, die vor zehn Jahren zum Schutz des Bauwerks angebracht und vor drei Jahren erneuert wurden. Sie sollen laut Stadt mögliche herabfallende Betonbrocken an der maroden Hochstraße Nord auffangen. Bei der Prüfung werden insgesamt Betonflächen von mehr als 29.000 Quadratmetern untersucht.