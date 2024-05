Die nächste Beisetzung der Herzenskinder auf dem Hauptfriedhof ist am Mittwoch, 8. Mai. In einer ökumenischen Trauerfeier mit muslimischer Beteiligung gedenken die Teilnehmer der Verstorbenen. Die Trauerfeier beginnt um 14 Uhr in der Trauerhalle, anschließend erfolgt die gemeinsame Erdbestattung. Herzenskinder werden alle totgeborenen Kinder genannt, die nicht bestattungspflichtig sind und nicht individuell bestattet werden.