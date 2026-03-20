Die Gedenkveranstaltung „ZwangsarbeiterInnen in Ludwigshafen während des Nationalsozialismus“ findet am Montag, 23. März, von 17.30 Uhr bis etwa 18.30 Uhr auf dem Hauptfriedhof Ludwigshafen (Eingang Bliesstraße) im Internationalen Ehrenfeld statt.

Bürgermeister Andreas Schwarz (SPD) begrüßt die Teilnehmer. Die Gedenkansprache hält Bernhard Kukatzki, Direktor der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Ein Gebet spricht Pfarrer Josef D. Szuba, Jugendliche tragen Texte von Zwangsarbeitern vor. Musikalisch begleitet Philipp von Villiez (Gitarre) die Veranstaltung, moderiert wird sie von Hans-Uwe Daumann, heißt es in einer Mitteilung.

In Ludwigshafen waren Ende 1943 etwa 20.000 Zwangsarbeiter registriert. Auf dem Ehrenfeld erinnern über 600 Gräber an die Opfer.