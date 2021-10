Die Renovierungsarbeiten in der Vorhalle des Ludwigshafener Hauptbahnhofs sind abgeschlossen. Die Leitungen der Deckenbeleuchtung wurden erneuert und die Decke der Vorhalle wurde neu gestrichen. Reisende auf dem Weg zu den Bahnsteigen mussten einige Wochen um Gerüste herumlaufen. Die Kosten für die aktuellen Modernisierungsarbeiten belaufen sich nach Angaben der Bahn auf rund 170.000 Euro. Im mittlerweile über 50 Jahre alten Ludwigshafener Hauptbahnhof wird immer mal wieder saniert. Das Geld für die Arbeiten in der Eingangshalle stammt aus einem Förderprogramm des Bundes. Mit den Fördermitteln sollen ältere Bahnhöfe attraktiver werden. Seit Ende vergangenen Jahres wurde laut Bahn in Ludwigshafen die Beleuchtung in der Empfangshalle erneuert, Dächer auf den Bahnsteigen abgedichtet und neue Sitzmöbel montiert. Auch wurde nach Angaben des Unternehmens die Beleuchtung an Bahnsteigen, Treppen und in der Unterführung gegen LEDs ausgetauscht. Zudem haben Graffiti-Künstler die Unterführungen am Hauptbahnhof mit zahlreichen farbenfrohen Kunstwerken verschönert.